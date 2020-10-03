03 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Diabate siftah yaptı

Diabate siftah yaptı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

'un yeni transferi Fousseni Diabate, dün akşam bordo- mavili formayı ilk kez giydi.

'un yeni transferi Fousseni Diabate, dün akşam bordo- mavili formayı ilk kez giydi. İkinci yarıda Ekuban'ın yerine şans bulan Malili orta saha oyuncusu 17 dakikada sahaya kaldı. Diabate bu periyotta 8 başarılı pas verdi, ikili mücadelelerde de %50'lik bir oran yakaladı.
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