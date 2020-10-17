17 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor'da o isim kadrodan çıkarıldı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

Son dakika haberi: Süper Lig'in 5. haftasında sahasında son şampiyon 'i ağırlayacak olan Trabzonspor'da , hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Spor Toto Süper Ligin 5. Haftasında Medical Park Stadyumu'nda 'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde bordo mavililerde kötü haberler arka arkaya geliyor. Abdulkadir Parmak ve Ekuban'ın ardından 'nin de mücadelede forma giyemeyeceği ve enfeksiyonunun devam etmesi sebebiyle kadrodan çıkartıldığı ifade edildi.

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