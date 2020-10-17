Trabzon'da Fırtına gecesi! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 5. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. İlk 4 haftada 5 puan toplayan Trabzonspor, 1 puanla son sırada bulunan Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Mücadelede teknik direktörler Eddie Newton ve Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri merak ediliyor. İki ekibin teknik adamları da bu mücadeleyi çıkış maçı olarak görüyor. İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

Bordo-mavililer, Süper Lig'in beşinci haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligin dört hafta sonunda bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle beş puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. İlk 4 haftada ve Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında yapılan eksikleri gidermek için milli arada yoğun şekilde çalışan bordo-mavililer, Başakşehir'i yenerek yeni bir sayfa açma adına tüm hazırlıklarını yapmış durumda.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Le, Marlon, K.Ahmet, Baker, A.Ömür, Diabate, Djaniny, Afobe.



Başakşehir: Mert, Caicara, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Deniz, Giuliano, Crivelli.

BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI

Teknik direktör Eddie Newton, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Milli takıma giden oyuncu sayımız oldukça fazlaydı ama bunu bir şans olarak görüyorum. Çünkü kalan oyuncularımızla daha çok çalışma ve birbirimizi tanıma şansı yakaladık. Düşüncelerimi onlara aktardım ve onların da sahada bunu en iyi şekilde yansıtacağına inanıyorum. Yani şimdi daha iyiyiz ve daha güçlüyüz. Sürekli olarak zamana ihtiyacımız olduğunu söylüyordum. Bu milli ara o zamanı bize verdi" dedi. İngiliz hoca, bazı futbolcularla da karşılaşma öncesi özel olarak görüştü.

10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Karadeniz devi ligde 10 maçtır Başakşehir'i yenemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo- mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

EVİNDE DE ÖNDE

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

TRABZON 9-7 ÖNDE

Fırtına ile Başakşehir, bugün ligde 25. kez karşı karşıya gelecek. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

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