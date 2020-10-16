Trabzonspor'da 3 futbolcu Başakşehir maçında yok
Son dakika haberi: Trabzonspor’da hasta olan Abdülkadir Parmak ve Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Anders Trondsen, Medipol Başakşehir maçında oynayamayacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim'de sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek, yönetecek.
Ligin 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.
Yeni transferler Vitor Hugo ve Djaniny Semedo, görev almaları halinde yarın ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da hasta olan Abdülkadir Parmak ve Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Anders Trondsen, Medipol Başakşehir maçında oynayamayacak.
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