16 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 3 futbolcu Başakşehir maçında yok

Fırtına'da 3 isim Başakşehir maçında yok
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

Son dakika haberi: ’da hasta olan ve ile sakatlığı devam eden , maçında oynayamayacak.

, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim'de sahasında 'i konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek, yönetecek.

Ligin 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Yeni transferler Vitor Hugo ve Djaniny Semedo, görev almaları halinde yarın ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da hasta olan ve ile sakatlığı devam eden , Medipol Başakşehir maçında oynayamayacak.

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