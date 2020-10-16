Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün net borcunun 928 milyon TL olduğunu açıklayan Ağaoğlu,"Her sene 10 milyon Euro borcu azaltıyoruz tahminen bu ekonomik ve finansal politika devam ettiği takdirde 5 sene sonra borçların tamamı bitecek" dedi.