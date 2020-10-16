16 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da aranan stoper tandemi Vitor Hugo - Edgar!

Aranan stoper tandemi bulundu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

Geçen yıldan bu yana en çok eleştiriyi alan stoper tandemi yine değişiyor. Bu kez Hugo- ikilisini birlikte oynatacak , iskeleti bu isimler üzerine kuracak.

döneminin son gününde alınan ile birlikte kiralıktan geri dönen , teknik direktör 'dan tam not aldı. Geçtiğimiz sezondan itibaren yoğun şekilde eleştirilen ve bu dönem ilk dört lig maçında bir türlü istikrarın sağlanamadığı stoper tandeminin, bundan sonraki süreçte değişmesi beklenmiyor. maçıyla birlikte Hugo-Edgar ikilisine görev verecek olan İngiliz hoca, takımın geri kalanını da bu iskelet üzerinden şekillendirecek. Milli arada kafasındaki ideal 11'i şekillendiren 48 yaşındaki çalıştırıcının, kale ve savunma konusundaki kararlarını net şekilde verdiği ancak orta saha ile hücum hattında ise arayışlarına devam ettiği öğrenildi.
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