16 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Geleceğin sağ beki Serkan Asan!

Geleceğin sağ beki Serkan Asan!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.10.2020

Trabzonspor'un gelecek vadeden futbolcusu ile 36 yaşındaki yakından ilgileniyor.

Son dönemde altyapılardan yetişen yıldızlara da eklendi. 21 yaşındaki sağ bek potansiyeli ve yeteneğiyle takım içinde de fark ediliyor. Özellikle takımın kaptanlarından Joao , aynı mevkiyi paylaştığı takım arkadaşına her zaman destek veriyor, bir nevi onu gelecek için onu kendi yerine hazırlıyor.
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