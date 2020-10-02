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Trabzonspor'da Fırat Aydınus tedirginliği

Aydınus tedirginliği
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

'un Gaziantep FK ile oynayacağı maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Geçtiğimiz sezon Karadeniz devinin şampiyonluk yarışında Başakşehir ile oynadığı kritik karşılaşmada görev yapan Aydınus, Skrtel'in Nwakaeme'yi ceza sahasında çekip indirmesine penaltı vermemişti.

'un Gaziantep FK ile oynayacağı maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Geçtiğimiz sezon Karadeniz devinin şampiyonluk yarışında Başakşehir ile oynadığı kritik karşılaşmada görev yapan Aydınus, Skrtel'in Nwakaeme'yi ceza sahasında çekip indirmesine penaltı vermemişti. Abdülkadir Ömür'e yapılan kırmızı kartlık faulleri es geçen Aydınus, 1-1 biten maçın ardından günlerce tartışılmıştı. Fırtına, Aydınus'un bugüne kadar yönettiği 59 maçta 22 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.
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