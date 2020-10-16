16 Ekim 2020, Cuma

SÜPER LİG

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 25. kez

Trabzonspor ile Başakşehir 25. randevuda
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.10.2020

'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek ile , 17 Ekim Cumartesi günü oynayacakları maçla 25. kez kozlarını paylaşacak.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda , 7'sinde galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

Trabzonspor 10 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Fırat Aydınus hakkında soruşturma! Fırat Aydınus hakkında soruşturma!
Usta yazardan flaş yorum! Locada sadece zenginler... Usta yazardan flaş yorum! "Locada sadece zenginler..."
Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu... Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör