15 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Djaniny'de işlem tamam! Başakşehir maçında...

Djaniny'de işlem tamam! Başakşehir maçında...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

'da Djaniny'de işlem tamamlandı. Bir süredir eski kulübü ile olan sorununu çözülmesini bekleyen bordo-mavililere 'dan iyi haber geldi.

Yönetim yeni transfer Djaniny Semedo'nun lisansını, sözleşmesini feshettiği Al Ahli'nin gerekli belgeleri vermemesi nedeniyle çıkartamamıştı. Bunun üzerine bordo- mavili kulüp 'ye başvurarak aracılığıyla 29 yaşındaki forvete geçici lisans çıkarılmasını talep etti. Yedi günün ardından FIFA, Yeşil Burun Adalı yıldıza geçici lisans verilmesini onayladı ve bunun üzerine de TFF lisansı hemen lehine tescil etti. Djaniny, maçında sahada olacak.
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