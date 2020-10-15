15 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Flavio: Sahada canımı bile verebilirim

Flavio'dan flaş itiraf! Sahada canımı bile verebilirim
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

'un bu sezon kadrosuna kattığı 'dan flaş açıklamalar geldi. Brezilyalı yıldız "’nin en büyük kulüplerinden birinde forma giyiyorum. Bu formayı giymek benim hayalimdi ve bunun için gece gündüz dua ettim. Sahada canımı bile verebilirim. Asla pes etmeyen bir yapım var

'un orta saha oyuncusu , bordo-mavili takımda oynamanın kendisi için rüya gibi olduğunu söyledi. Flavio, kulübün dergisindeki röportajında rüyalarının peşinde koşan bir insan olduğunu belirtti. Trabzonspor'un kendisine ilgisinin ardından transferin gerçekleştiğini ifade eden Flavio, "Bu hayalimin gerçekleşmesi için gece gündüz dua ettim.

Trabzonspor adını duyduğunuzda 'nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin adını duymuş oluyorsunuz. Tabii ki bu ilgiyi karşılıksız bırakmanız mümkün değil" ifadelerini kullandı. Brezilyalı oyuncu, takımda ve şehirde herkesin kendisine yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Flavio sahada Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu. Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapacak bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

Futbola 16 yaşında başlamasının çevresi tarafından olumsuz görüldüğünü ve zorluklar yaşadığını anlatan Flavio, şöyle devam etti: "Çevremdeki birçok insan benim futbolcu olmak için çok geç kaldığımı, futbolcu olacak yeteneğe sahip olmadığımı, oynasam bile 'daki yerel takımlarda forma giyebileceğimi düşünüyorlardı.

Aslında bu beni negatif etkilemek yerine daha da hırslandırdı. Ben hayatım boyunca vazgeçen, pes eden biri olmadım. Bu anlamda Trabzonspor'la kendimi bağdaştırıyorum. Çünkü buradaki arkadaşlarımla konuşunca, Trabzonspor'un da misyonunun bu olduğunu gördüm. Her zaman Avrupa'da oynamayı ve büyük başarılar kazanmayı hayal ettim. Birçok insan bunu başaramayacağımı söylese de bunu yavaş
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