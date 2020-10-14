Trabzonsporlu Vitor Hugo'dan taraftara mesaj! "Bana güvenin"
Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, taraftara mesaj yolladı. Brezilyalı stoper, ligde ilk oynayacağı maçı iple çekerken taraftarın kendisine güvenmesini istedi.
Cumartesi günkü Başakşehir sınavına özel hazırlanan 1.87 boyundaki savunmacı, "İlkler her zaman önemlidir. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Trabzonspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum. Camianın beklentilerini karşılamak için çok çalışacağım" dedi.
HIZLI TEKNİK VE ATLETİK
Takımda çok güzel bir ortam olduğunu belirten oyuncu, "Burada başarıya aç bir takım var. Takım arkadaşlarım sayesinde kısa sürede uyum sorununu aştım. Artık lige hazırım" ifadelerini kullandı. Hava hakimiyetinin iyi olması, sol ayağını raket gibi kullanması, hızı, tekniği, atletik yapısı ve arkadan iyi oyun kurabilen özellikleri ile dikkat çeken Hugo için Trabzonspor, yaklaşık 40 gün süren pazarlıklar yaptı. Hugo için Palmeiras'a 4 eşit taksitte 3 milyon 200 bin euro ödenecek.
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