Trabzonspor'da hedef 3'te 3! Yeni bir sayfa açılacak

Süper Lig'in ilk 4 haftasında beklentilerin altında kalan ve 5 puan toplayan Trabzonspor, milli aranın ardından yeni bir sayfa açmak istiyor. Fırtına; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak lige ağırlık koymayı düşünüyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de milli takım maçları nedeniyle verilen aranın ardından İstanbul takımları karşısında önemli karşılaşmalara çıkacak. Sezona transferlerin tamamlanmaması ve sakat oyuncuların sayısının fazlalığı nedeniyle sıkıntılı başlayan Karadeniz ekibi, milli aranın ardından yeni bir sayfa açmak istiyor. İlk dört haftada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle beş puan toplayan Fırtına, aranın ardından ilk olarak ligin beşinci haftasında 17 Ekim'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Altıncı haftada 25 Ekim'de İstanbul'da Fenerbahçe karşısına çıkacak Karadeniz ekibi, yedinci haftada da 30 Ekim'de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Trabzonspor, bu zorlu periyottan dokuz puan çıkararak iyice ligde iddiasını ortaya koymaya çalışacak.

DAHA FAZLA KAYIP İSTEMİYOR

Geçtiğımiz sezon İstanbul kulüplerine karşı başarılı bir performans ortaya koyan ve beş İstanbul takımına karşı oynadığı 10 maçta dört galibiyet ve altı beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu sezon aldığı Beşiktaş yenilgisi ile seriyi bozmuştu. Teknik direktör Newton da milli arada yeni transferlerin takıma adaptasyonu için yoğun çaba harcıyor. Milli arada BB Erzurumspor ile bir hazırlık maçı yapan ve oyuncularının performansını görme şansı bulan İngiliz hoca da geçtiğimiz sezon şampiyonluğun kaybedildiği Başakşehir'e karşı oynanacak olan karşılaşma öncesi talebelerini ekstra motive ediyor. Newton'un, "Artık yükselme zamanı. Daha fazla puan kaybı istemiyorum" dediği belirtildi.

NEWTON DEDEKTİF GİBİ!

Teknik direktör Eddie Newton, milli takımlara giden oyuncularının performanslarını takip etmeleri için yardımcılarıyla bir analiz ekibi kurdu. Ekuban, Hosseini, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Taha Tunç, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakan Gündüz gibi isimler hakkında detaylı bilgiler alındı. Oyuncuların yaptıkları çalışmaları analiz sistemine kayıt ettiren İngiliz hoca, tüm futbolcuların performans analizlerini haftalık olarak değerlendiriyor. Newton, analizlere göre kadro kuruyor.

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