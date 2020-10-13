13 Ekim 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Flavio’dan hakemlere eleştiri

Flavio’dan hakemlere eleştiri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

'un yeni transferi Flavio, VAR uygulamasının olmasına rağmen yanlış hakem kararlarından dolayı isyan etti.

Brezilyalı futbolcu, "Kariyerim boyunca gören bir oyuncu değilim. Burada iki kırmızı kart arka arkaya gördüm. VAR ile hataların en aza indirilmesi gerekiyor. VAR olmasına rağmen kırmızı kartları gördük. Bu nasıl iş" ifadesini kullandı.

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