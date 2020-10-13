Trabzonspor'da Flavio’dan hakemlere eleştiri

Trabzonspor'un yeni transferi Flavio, VAR uygulamasının olmasına rağmen yanlış hakem kararlarından dolayı isyan etti.

Brezilyalı futbolcu, "Kariyerim boyunca kırmızı kart gören bir oyuncu değilim. Burada iki kırmızı kart arka arkaya gördüm. VAR ile hataların en aza indirilmesi gerekiyor. VAR olmasına rağmen kırmızı kartları gördük. Bu nasıl iş" ifadesini kullandı.

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