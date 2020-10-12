Trabzonspor'da Vitor Hugo sözünü tuttu!

Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo, bordo-mavililere verdiği sözü tuttu. Oyuncunun menajeri her ne kadar transferde İstanbul ekiplerini de devreye sokmaya çalışsa da, 29 yaşındaki yıldız "Ben Trabzonspor’a söz verdim. Orada oynayacağım" dedi.

Karadeniz ekibinin Vitor Hugo transferi 40 gün sürmüştü. Sebebi belli oldu. Palmeiras'ın çıkardığı zorlukların üzerine bir de menajeri daha fazla pay alabilmek için önce Başakşehir'i ardından da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı devreye soktu. Oyuncusunu İstanbul kulüplerine önerince Palmeiras bu ekiplerden de teklif bekledi. 29 yaşındaki futbolcu işin uzamasını istemediği için devreye girdi ve sorunu çözdü. Hugo, menajerine "Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüm ve onlara bir söz verdim. Beni ne kadar istediklerini gösterdiler. Trabzonspor ile görüştüğüm sürece diğer teklifler umrunda değil" dedi. Ardından da imzayı attı.

DURUŞUN BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Ahmet Ağaoğlu, maliyeti nedeniyle Vitor Hugo'dan vazgeçtiklerini belirterek Palmeiras'a ve oyuncunun menajerine gözdağı vermişti. Ardından Hugo'nun devreye girmesi İle iş çözülmüştü. Ağaoğlu'nun "Duruşun bizi mutlu etti. Bu taraftarın gönlünde taht kuracaksın" dediği öğrenildi.

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