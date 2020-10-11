Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Ekonomik başarımız sahaya yansır
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili camiaya seslenerek sabır gösterilmesini istedi. Ağaoğlu, "Ekonomik başarımız sahaya da yansıyacak" dedi.
Trabzonspor sezona istediği gibi başlayamamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu camiaya seslenerek kenetlenmeleri halinde başarının geleceğini söyledi. Ahmet Ağaoğlu "Transferde harcama limitlerinin içinde kaldık. 15 milyon euro'luk bir kadro maliyetimiz var. 80 milyon euro'ya yakın da bir piyasa değerimiz bulunuyor. Aynı zamanda sahada da harcamalarımıza oranla daha yüksek başarılar elde ediyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da her alanda değerlenen bir takım olacağız" ifadelerini kullandı. Fırtına'da başkan Ağaoğlu, saha dışındaki mali düzelmenin ve ekonomik istikrarın sahaya da yansıyacağını söyledi. Bordo-mavili kulübün başkanı "Sezonun daha başındayız. Köprünün altından çok sular akacak" diye konuştu.
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