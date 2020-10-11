Trabzonspor 65 bin forma sattı
Son yıllarda etkili formalar çıkaran ve bunları güzel bir sunumla taraftara sunan Trabzonspor, yeni sezon formalarından 65 bin adet sattı.
Karadeniz temsilcisi son yıllarda çıkardığı başarılı formalara, etkili tanıtımlar da ekleyince forma satışları artmıştı. Bu sezon pandemi sebebiyle tribün geliri olmayan bordo-mavililer, TS Club satışlarına büyük önem veriyor. Trabzonspor'un yeni sezon formaları 65 bin adet sattı. Fırtına'nın efsane forması 35 bin ile ilk sırada yer alıyor.
ONLINE SATIŞTA YENİ DÖNEM
Salgın sebebiyle mağazalara gitmeye çekinen taraftarlar için Trabzonspor, online satış mağazalarındaki sorunları bir bir gideriyor. Yeni yazılım ve yepyeni bir yüzle bordo-mavililer altyapıyı hazırlıyor. Böylece taraftar TS Club ürünlerine daha kolay ulaşabilecek. Avrupa satışları da artacak.
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