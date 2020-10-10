Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton İslam'ı nasıl seçtiğini açıkladı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, İslam'ı nasıl seçtiğini açıkladı. İngiliz teknik adam, "Ezan sesini ilk duyduğumda ağladım. İçimde bir şeyler oluştu." dedi.
Teknik direktör Eddie Newton, A Haber'e samimi açıklamalar yaptı. Müslümanlığa nasıl geçtiğini anlatan 48 yaşındaki hoca, "Kuzenlerimden biri İslamiyet'i seçmişti. Eşimle tanışmıştım eşim de Müslüman olduğu için onun vasıtasıyla İslamiyet hakkında bilgiler edindim. Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan sesini duydum ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım. Bunun sonrasında içimde bir şeylerin olduğunun farkındaydım ancak annem ve babam katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı" ifadesini kullandı. İngiliz çalıştırıcı şöyle devam etti: "Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslamiyet'te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bir gün araba sürerken kenara çektim ve bana İslamiyet hakkında bilgiler veren arkadaşımı arayıp 'o gün bu gün. İslamiyet'i seçmek istiyorum' dedim ve ardından Müslüman oldum. Duyduğum en güzel sözlerden bir tanesi 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' sözü bu söz her şeyi açıklıyor zaten."
MILNER: KAMİL AHMET
Karadeniz devinin teknik patronu Eddie Newton, bordo mavili takımda joker rolü üstlenen Kamil Ahmet Çörekçi için açıklamalarda bulundu. Çörekçi'yi Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Milner'a benzeten İngiliz hoca, "Takım kadrosu sıkıştığında veya herhangi bir sakatlık yaşandığında onu bir bölgede oynatabilirsin. Burada da Kamil aynı sorumluluğu taşıyor. Kamil Ahmet her bölgede değerlendirebilirim. Bu bizim için bir şans" ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama