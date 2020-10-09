09 Ekim 2020, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor Trabzonspor maçı öncesi Covid-19 açıklaması yaptı

Erzurumspor'dan Covid-19 açıklaması!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de Trabzonspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olacak olan B.B. Erzurumspor Covid-19 testinden geçti. Mavi-beyazlılar tüm takımın testlerinin negatig çıktığını açıkladı.

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi ev sahib takım Erzurumspor Covid testinden geçti ve tüm takımın negatif çıktığı açıklandı.
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