10 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da takımın yaş ortalaması düştü

Yaş ortalaması düştü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Bu sezon Süper Lig'de 2'i yerli, 9'u yabancı olmak üzere toplam 11 transfere imza atan Fırtına, oyuncu kadrosunda yaş ortalamasını ise aşağıya çekti.

Bu sezon Süper Lig'de 2'i yerli, 9'u yabancı olmak üzere toplam 11 transfere imza atan Fırtına, oyuncu kadrosunda yaş ortalamasını ise aşağıya çekti. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda en yüksek 30.3 yaş ortalamasıyla, en düşük ise 26.1 yaş ortalamasıyla çıktı. bu sezon ise Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise yaş ortalaması 26.6'yı geçmedi.
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