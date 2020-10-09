09 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da tavan ücret Nwakaeme’nin

Tavan ücret Nwakaeme’nin
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.10.2020

yönetimi en çok önem verdiği konuların başında gelen maaş dengesinde öncesinde taviz vermedi.

yönetimi en çok önem verdiği konuların başında gelen maaş dengesinde öncesinde taviz vermedi. Geçen sezon 3 milyon 350 bin euro'luk astronomik maaşıyla takımın açık ara en çok kazanan ismi olan Sosa'yla yollar ayrılırken, şu anda en çok ücret alan isim Nwakaeme... Nijeryalı futbolcunun 1.5 milyon euro'luk maaşı, Fırtına'da olarak belirlendi. Nwakaeme'yi, 1.3 milyon euro'yla Afobe, Djaniny ve Hugo takip ediyor. Bordo-Mavili formayla iki sezonda 78 maça çıkan Nwakaeme, 26 gol, 20 asistlik performansıyla 46 gole etki etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan Çakır o listede zirvede! Devlerin radarına girdi Uğurcan Çakır o listede zirvede! Devlerin radarına girdi
Hedefimiz şampiyonluk "Hedefimiz şampiyonluk"
Takımın dili Portekizce! Takımın dili Portekizce!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör