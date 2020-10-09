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TRABZONSPOR

Serkan Asan: Hedefimiz şampiyonluk

Hedefimiz şampiyonluk
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

'un sağ beki Serkan Asan, bordomavili takım ile bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

'un sağ beki Serkan Asan, bordomavili takım ile bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi. 21 yaşındaki savunmacı, "Giden ve gelen oyuncularımız oldu. Şu an uyum sağlama sorunumuz var. Yeni gelen oyuncular yavaş yavaş takıma adapte oluyorlar. Milli takım arasında o uyumu sağlayacağımızı düşünüyorum. Milli takım arasından sonra başka bir Trabzonspor izleteceğiz. Milli takım arası bizim için çok iyi olacak. Hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.
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