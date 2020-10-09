09 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır o listede zirvede! Devlerin radarına girdi

Uğurcan Çakır o listede zirvede! Devlerin radarına girdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

devi, Süper Lig'in en değerli iki ismini kadrosunda barındırıyor. 2020-21 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesiyle Süper Lig'deki en değerli futbolcular da belli oldu. Transfermarkt'ın yayımladığı listede zirvede Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

24 yaşındaki file bekçisinin piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtildi. Uğurcan'ı takım arkadaşı Abdülkadir Ömür, 13 milyon euro ile takip ederken, listenin üçüncü sırasında ise Başakşehirli Visca yer aldı.

DÜNYADA 24'ÜNCÜ SIRADA

Uğurcan, 2015'te bordomavili takımda ilk maçına çıktığında değeri sadece 100 bin euro'ydu. Şimdi belirlenen 16 milyon euro ile Türkiye'nin en değerli futbolcusu konumunda yer alıyor. Ayrıca 24 yaşında bu fiyata ulaşan ilk Türk oldu. 2020'nin başında rekor kırarak 1.5 milyon euro alan değerini önce 6'ya, sonra 16'ya yükselten 1.91 boyundaki kaleci, daha çok rekorlar kıracak gibi gözüküyor. Dünya sıralamasında 509. olan Uğurcan, dünyadaki en pahalı kaleciler arasında da 24. sıraya kendine yer buluyor.

DEVLER UĞURCAN'I İZLİYOR

Geçen sezon % 78 kurtarış yüzdesiyle Avrupa'nın 23 yaş ve altı kategorilerinde en iyi kaleci unvanını alan Uğurcan, tüm yaş kategorileri arasında ise kendisine 9. sırada yer buldu.

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