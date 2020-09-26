26 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da tek gündem stoper! Düğmeye basıldı

Fırtına'da tek gündem stoper! Düğmeye basıldı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.09.2020

Stoper arayışlarını sürdüren , Palmeiras forması giyen Vitor Hugo'ya bitti gözüyle bakılıyordu. Hugo'nun menajeriyle sorun yaşanılması sonrasında Fırtına, diğer adaylarla da aynı anda görüşme kararı aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

yıllardır aradığı stoper ikilisini bulamadı. Yapılan transferlerden memnun olmayan bordo-mavililer bu yıl da değişikliğe gitme kararı almıştı. Yusuf Yazıcı transferinde takıma katılan Edgar İe'yi tutma kararı alan Karadeniz temsilcisi Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Gaston Gampi ve Atakan Gündüz'den oluşan bu departmanı daha da kuvvetli bir hale istiyor. Bunun için birçok adayla görüşen Trabzonspor, son olarak Vitor Hugo'da karar kılmıştı. Başarılı sol stoper için hamlelerini yapan bordomavili yönetim, hem kulübü Palmeiras hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştı.

ÇABUK BİTECEK

Gelişmeler olumluyken Vitor Hugo'nun menajerinin son dakika hamlesi can sıktı. "Ödemelerin gecikmesi halinde ana paradan yüzde 20 faiz uygulanır" maddesi ekletmek istemesi üzerine sıkıntı çıktı. Trabzonspor Hugo'ya "Bu şartlarda seni alamayız. Ne teklif ettiysek arkasındayız" ifadelerini kullanarak 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşüp kendilerine net bir cevap vermesini istedi. Bu aşamada alternatifsiz kalmak istemeyen Karadeniz devi, birçok adayla aynı anda görüşmeleri başlattı. Trabzonspor kısa süre içinde stoperini alacak.

NEWTON DEVREDE

Trabzonspor, stoper arayışlarında sadece eski isimler üzerinden gitmiyor. Bordo-mavililerin, teknik direktör Eddie Newton'ın bir hayli güçlü İngiltere bağlantılarını kullanarak birçok stoperle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Karadeniz temsilcisi bu sezon İngiltere'den 3 oyuncuyu renklerine bağlamıştı. (Fotomaç)

Fırtına'dan Rennes'e Uğurcan yanıtı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Newton'ın 11 tercihi Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Newton'ın 11 tercihi
Fırtına'dan Rennes'e Uğurcan yanıtı! Fırtına'dan Rennes'e Uğurcan yanıtı!
Trabzonspor'da Marlon dönüyor Trabzonspor'da Marlon dönüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör