Trabzonspor'da tek gündem stoper! Düğmeye basıldı

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo'ya bitti gözüyle bakılıyordu. Hugo'nun menajeriyle sorun yaşanılması sonrasında Fırtına, diğer adaylarla da aynı anda görüşme kararı aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor yıllardır aradığı stoper ikilisini bulamadı. Yapılan transferlerden memnun olmayan bordo-mavililer bu yıl da değişikliğe gitme kararı almıştı. Yusuf Yazıcı transferinde takıma katılan Edgar İe'yi tutma kararı alan Karadeniz temsilcisi Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Gaston Gampi ve Atakan Gündüz'den oluşan bu departmanı daha da kuvvetli bir hale istiyor. Bunun için birçok adayla görüşen Trabzonspor, son olarak Vitor Hugo'da karar kılmıştı. Başarılı sol stoper için hamlelerini yapan bordomavili yönetim, hem kulübü Palmeiras hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştı.

ÇABUK BİTECEK

Gelişmeler olumluyken Vitor Hugo'nun menajerinin son dakika hamlesi can sıktı. "Ödemelerin gecikmesi halinde ana paradan yüzde 20 faiz uygulanır" maddesi ekletmek istemesi üzerine sıkıntı çıktı. Trabzonspor Hugo'ya "Bu şartlarda seni alamayız. Ne teklif ettiysek arkasındayız" ifadelerini kullanarak 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşüp kendilerine net bir cevap vermesini istedi. Bu aşamada alternatifsiz kalmak istemeyen Karadeniz devi, birçok adayla aynı anda görüşmeleri başlattı. Trabzonspor kısa süre içinde stoperini alacak.

NEWTON DEVREDE

Trabzonspor, stoper arayışlarında sadece eski isimler üzerinden gitmiyor. Bordo-mavililerin, teknik direktör Eddie Newton'ın bir hayli güçlü İngiltere bağlantılarını kullanarak birçok stoperle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Karadeniz temsilcisi bu sezon İngiltere'den 3 oyuncuyu renklerine bağlamıştı. (Fotomaç)

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