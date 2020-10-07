Trabzonspor'da tatil bitti idmana devam

Trabzonspor'da futbolcular milli maçlar nedeni ile lige verilen arada 4 gün izin yapmıştı.

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Trabzonspor'da futbolcular milli maçlar nedeni ile lige verilen arada 4 gün izin yapmıştı. Bordo-mavililer bugün tesislerde bir araya gelerek çalışmalarına başlayacak. Teknik direktör Newton da bu arada ailesiyle birlikte İstanbul'a giderek kısa bir tatil yapmıştı.