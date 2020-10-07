07 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Abdulkadir Parmak: İyi durumdayız

İyi durumdayız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Fırtına'nın orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak iyi durumda olduklarını söyledi.

Fırtına'nın orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak iyi durumda olduklarını söyledi. Başarılı futbolcu "Hedefimiz yine şampiyonluk. Bunu kovalayacak kadromuz var. Birbirimizi tanıdıkça daha da iyi olacağız" diye konuştu.
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