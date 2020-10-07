Abdulkadir Parmak: İyi durumdayız

Fırtına'nın orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak iyi durumda olduklarını söyledi.

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Fırtına'nın orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak iyi durumda olduklarını söyledi. Başarılı futbolcu "Hedefimiz yine şampiyonluk. Bunu kovalayacak kadromuz var. Birbirimizi tanıdıkça daha da iyi olacağız" diye konuştu.