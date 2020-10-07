07 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Edgar Ie müjdesi!

Trabzonspor'a Edgar müjdesi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Gaziantepspor maçında sakatlanıp çıkan 26 yaşındaki oyuncudan iyi haber geldi. ’ı temiz çıkan Edgar İe’nin bugün yapılacak antrenmana katılabileceği belirtildi.

Trabzonspor'da korkulan olmadı... Bordo-mavili ekibin deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaştığı mücadelede Edgar İe sakatlanarak oyunu terk etmişti. Savunmada sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, tam da nokta atışı bir isim bulmuşken yaşanan bu sakatlık caimayı endişelendirmişti. Ancak müjdeli haber geldi. 26 yaşındaki futbolcunun 'ı temiz çıktı. Edgar İe'nin tedavi sürecinin de iyi geçtiği ve güçlü kas yapısı sayesinde çabuk iyileştiği öğrenildi. Başarılı futbolcunun bugünkü antrenmanda yer alacağı kaydedildi.
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