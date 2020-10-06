06 Ekim 2020, Salı

TRABZONSPOR

Kuzey ve Amor sevinci

Kuzey ve Amor sevinci
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Trabzonspor'da dün mutlu bir gündü... Kaleci Uğurcan Çakır ve Kübra Çakır'ın Kuzey adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Trabzonspor'da dün mutlu bir gündü... Kaleci Uğurcan Çakır ve Kübra Çakır'ın Kuzey adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Aynı anlarda 'da da heyecan vardı. Forvet Benik Afobe ve Lois Afobe çiftinin Andrix Amor adını verdikleri erkek çocukları doğdu. Kulüpten iki oyuncuya da kutlama geldi.
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