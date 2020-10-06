Efsane isim Şota virüsü yendi

Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Şota Arveladze daha önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

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Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Şota Arveladze daha önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Gürcü çalıştırıcı önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin negatife döndüğünü belirtti, bu süreçte kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.