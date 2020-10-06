06 Ekim 2020, Salı

TRABZONSPOR

Efsane isim Şota virüsü yendi

Efsane isim Şota virüsü yendi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Şota Arveladze daha önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Şota Arveladze daha önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Gürcü çalıştırıcı önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin negatife döndüğünü belirtti, bu süreçte kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.
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