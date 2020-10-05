05 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

40 günlük serüven

40 günlük serüven
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Fırtına'nın Vitor Hugo için temasları 40 gün önce başladı. İmkansıza yakın yerden dönen transfer mutlu sonla noktalandı.

İşte 'un 40 gün süren Vitor Hugo transferinin kilometre taşları...

Eddie Newton, Edgar İe'nin yanına mutlaka iyi bir stoper daha istiyordu. Yönetime "Sol ayağını iyi kullanan birini alırsak oyunumuz daha kolaylaşır" dedi.
Liste başındaki isim olan Vitor Hugo ile temaslar 40 gün önce start aldı.
Başta ne Palmeiras ne de Hugo teklife sıcak yaklaştı.
Önce Palmeiras'ta 4. stoper konumuna düşen Hugo ikna oldu.
Palmeiras ise oyuncusunu bırakmaya niyetli değildi.
Öyle ki başkan Ahmet Ağaoğlu "Hugo transferinden vazgeçtik" bile dedi. Ancak gerçekte bağlar hiç kopmamıştı.
Palmeiras ve menajer ücreti ile ilgili sorunlar bir bir çözüldü.
Bu aşamada Vitor Hugo'nun eşi Rafaella ona büyük destek verdi: "Senin hayatın bizim hayatımız. Bu transferi çok istiyorsun. Biz de kısa süre içinde yanına geleceğiz. Yine birlikte olacağız"
Tüm sorunlar aşılınca Hugo yola çıktı. 28 saatlik yolculuk sonrası Trabzon'a ulaştı.
Yönetim kararlı duruşu için Hugo'ya ve onun hep yanında duran, transferi kolaylaştıran eşi Rafaella'ya teşekkür etti.

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