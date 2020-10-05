05 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Zlatko Junuzovic için yeniden devrede!

Fırtına eski gözdesi için yeniden devrede! Kıran kırana pazarlık
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren , daha önce de birçok kez gündeme gelen Avusturyalı futbolcu Zlatko Junuzovic'i kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Karadeniz temsilcisi savunmaya takviyeleri gerçekleştirdikten sonra hücumu şekillendirecek iyi bir orta saha arıyordu. İkinci kez 'den Wahbi Khazri için nabız yoklayan bu transferde şu ana kadar başarılı olamadı. Alternatif isimlere yönelen bordo-mavililer, eski gözdesi Zlatko Junuzovic'i renklerine bağlamak için harekat başlattı. Transferi yetiştirmek isteyen Karadeniz temsilcisinin yöneticileri 33 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü RB Salzburg ile kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor.

BÜYÜK BİR TECRÜBE

Zlatko Junuzovic kariyeri boyunca Karntern, RB Salzburg, Grazer, A.Wien ve Werder Bremen'de forma giydi. Bremen'in efsane oyuncuları arasında yer alan 33 yaşındaki yıldız isim orta sahanın her yerinde görev yapabiliyor. Çok yönlü olması sebebiyle Trabzonspor onu mutlaka renklerine bağlamak istiyor. Eddie Newton, yönetime mutlaka bileklerine hakim bir orta saha almaları gerektiğini belirtmişti. Khazri olmayınca 5 adayla aynı anda görüşen Karadeniz Fırtınası'nda Zlatko Junuzovic ön plana çıktı.

(Fotomaç)

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