Trabzonspor Zlatko Junuzovic için yeniden devrede!
Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, daha önce de birçok kez gündeme gelen Avusturyalı futbolcu Zlatko Junuzovic'i kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...
Karadeniz temsilcisi savunmaya takviyeleri gerçekleştirdikten sonra hücumu şekillendirecek iyi bir orta saha arıyordu. İkinci kez Saint Etienne'den Wahbi Khazri için nabız yoklayan Trabzonspor bu transferde şu ana kadar başarılı olamadı. Alternatif isimlere yönelen bordo-mavililer, eski gözdesi Zlatko Junuzovic'i renklerine bağlamak için harekat başlattı. Transferi yetiştirmek isteyen Karadeniz temsilcisinin yöneticileri 33 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü RB Salzburg ile kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor.
BÜYÜK BİR TECRÜBE
Zlatko Junuzovic kariyeri boyunca Karntern, RB Salzburg, Grazer, A.Wien ve Werder Bremen'de forma giydi. Bremen'in efsane oyuncuları arasında yer alan 33 yaşındaki yıldız isim orta sahanın her yerinde görev yapabiliyor. Çok yönlü olması sebebiyle Trabzonspor onu mutlaka renklerine bağlamak istiyor. Eddie Newton, yönetime mutlaka bileklerine hakim bir orta saha almaları gerektiğini belirtmişti. Khazri olmayınca 5 adayla aynı anda görüşen Karadeniz Fırtınası'nda Zlatko Junuzovic ön plana çıktı.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama