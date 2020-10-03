Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu transferde müjdeyi verdi! "Semedo ile anlaştık"
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da, başkan Ahmet Ağaoğlu bordo-mavili taraftarlara müjdeyi verdi. Ağaoğlu, "Forvet hattına Semedo bir aksilik çıkmadığı takdirde kendisi Trabzon’da. Ben de Trabzon'da olacaktım sözleşmeyi imzalamak için. Başkan yardımcımıza devrettim ve buraya geldim. Bir sıkıntı olmadığı taktirde ki hemen hemen bütün şartlarda anlaştık kendisiyle" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"SEMEDO İLE ANLAŞTIK"
Başkan Ağaoğlu, Djaniny Semedoile büyük ölçüde anlaşma sağladıklarını ifade ederek, "Forvet hattına Semedo bir aksilik çıkmadığı takdirde kendisi Trabzon'da. Ben de Trabzon'da olacaktım sözleşmeyi imzalamak için. Başkan yardımcımıza devrettim ve buraya geldim. Bir sıkıntı olmadığı taktirde ki hemen hemen bütün şartlarda anlaştık kendisiyle" ifadelerini kullandı.
Stoper transferinde de kısa süre içerisinde bir oyuncuyu kadrosuna katacaklarını söyleyen Ağaoğlu, "Stoper transferi doğrudur. 36 saat içinde sonuçlanacağını söylemiştim. Önümüzde 24 saatlik süreç var. 24 saat içinde stoper transferi de bizim taleplerimiz doğrultusunda neticelenecek. Türkiye'ye gelmeyen, uçağa binmeyen oyuncu hakkında konuşmuyorum. Onun bedelini ağır ödüyoruz. İsim zikretmek doğru olmaz. Türkiye'ye gelince hep beraber kimin geldiğini göreceğiz" şeklinde konuştu.
SÖRLOTH SÖZLERİ
Başkan Ağaoğlu, Alman ekibi RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:
"Sörloth'la Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra konuştum, sen İstanbul'u seversin dedim. O da İstanbul'a gelmem için bir fırsat daha doğdu dedi. Kendisiyle sürekli konuşuyoruz. En büyük temennim daha ileri gitmesi. O yeteneği o kapasitesi ve profesyonelliği olan bir futbolcu. Sörloth, Championship'e gitmek üzereyken bizim kiraladığımız, geliştirdiğimiz ve Avrupa'nın son yıllarda çıkış yapan kulüplerinden birine gönderdiğimiz bir oyuncu. Bugün Leipzig, Tottenham, Crystal Palace başkanına kadar defalarca kulübümüzü aramaları ve Sörloth'un yapmış olduğu gelişimin ciddi bir şekilde Avrupa'nın büyük takımları, ligleri tarafından takip edilmesi Trabzonspor'un marka değerine değer katmıştır. Bunu ile farklı şekilde yorumlayıp eleştiri konusu yapmak isteyenler var. Trabzonspor kulübü doğru yoldadır, ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtmuştur. 185 milyon avroluk bir borcunu 90-95 milyon Euro seviyelerine indirmiştir. Takım iki senedir zirve mücadelesi veriyor ve vermeye devam edecektir."
Dışardaki sıkıntılara camia içinden destek verenler olduğunun altını çizen Ağaoğlu, şu ifadelerle açıklamasını tamamladı: "Bir transfer daha olabilir ama Brezilya'dan transfer ettiğiniz adam 4 maçta 2 kırmızı kart görüyorsa ne kadar transfer yaparsanız yapın, kadronuzu ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin fazla bir anlam ifade etmiyor. Trabzonspor haksızlıklara karşı verilen mücadelenin sembolü olmuş takımdır. Aynı şekilde mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kurt puslu havayı sever diye bir söz vardır. Puslu hava kurtların havasıdır ama bu havayı özellikle puslandırdıktan sonra kendine nimet arayan çakallar boşuna heveslenmesinler. Dışarıda yaşamış olduğumuz sıkıntılara içeriden prim vermek çabasında olan insanlar, takımın almış olduğu başarısız sonuçlar üzerinden yönetime ve takıma hatta oyunculara karşı farklı tutum içinde olanlar şunu bilsin ki, her şeyin farkındayız ve en az onlar kadar zekiyiz. Kimlerle işbirliği yaptıklarını sağlıklı olarak düşünüp analizini yapsınlar. Trabzonspor ne kendisine yapılan fedakarlığı unutur ne de ihaneti unutur."
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