02 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor kritik virajda! İşte Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

Fırtına kritik virajda! İşte Newton'ın 11 tercihi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

Süper Lig'de 4. haftasında , deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta sahasında BtcTurk 'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Gaziantep ekibini de devirerek üst sıraları zorlamak istiyor. İşte Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Fırtına, Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde geçen hafta sahasında 'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo- mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Fırtına, ligde bu sezon oynadığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederken 4 puan topladı. Teknik direktör Eddie Newton, Gaziantep karşısında deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Dış sahada ilk maçta Denizlispor ile 0-0 kalan Karadeniz ekibi, Gaziantep'te kazanarak zirveye doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takıma yeni oyun anlayışını ve sistemini empoze etmek isteyen İngiliz teknik adam, Yeni Malatyaspor'un ardından Gaziantep FK'yı da yenerek ikide iki planları yapıyor.

SÜPER LİG'DE 3. KEZ

2019-2020 sezonundan itibaren tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK, ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan iki müsabakada Fırtına sahasında rakibini 4-1 yendi, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Papy, Toşca, Kana-Biyik, Morais, Olkowski, Kenan, Andre, Güray, Jefferson, Maxim

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

Aydınus tedirginliği haberin devamı

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