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TRABZONSPOR

Flavio hazır kıta

Flavio hazır kıta
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Beşiktaş derbisinde penaltı yaptırdığı için ikinci sarı karttan kırmızı gören yeni transfer Flavio, Denizlispor deplasmanında forma giyemedi. futbolcu, 1 maçlık cezasını tamamlarken cumartesi günü Malatyaspor önünde sahadaki yerini alacak.

Beşiktaş derbisinde penaltı yaptırdığı için ikinci sarı karttan kırmızı gören yeni transfer Flavio, Denizlispor deplasmanında forma giyemedi. futbolcu, 1 maçlık cezasını tamamlarken cumartesi günü Malatyaspor önünde sahadaki yerini alacak. Takıma her geçen gün biraz daha alışan sambacının dönmesiyle, orta saha kurgusu Flavio-Baker-A.Parmak oluşabilir.
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