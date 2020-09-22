22 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Edgar çok beğenildi

Edgar çok beğenildi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

'un ile oynadığı maçta savunmadaki oyunu ile dikkatleri üzerine çeken Edgar İe, takımdan ayrılma fikrinden vazgeçti. Yönetim de onu tutmak istiyor.

'un ile oynadığı maçta savunmadaki oyunu ile dikkatleri üzerine çeken Edgar İe, takımdan ayrılma fikrinden vazgeçti. Yönetim de onu tutmak istiyor. İstatistiklere göre Portekizli futbolcu, Denizlispor maçında en fazla top kapan isim oldu. 26 yaşındaki stoper ayrıca yüzde 93 pas isabetiyle oynayarak bu alanda da ilk sıralarda yer aldı. Savunmaya transfer bekleyen bordo-mavili taraftarlar da 1.82 boyundaki futbolcu için sosyal medya üzerinden "Edgar gerçekten ayakları çok iyi olan bir stoper" dediler.
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