Trabzonspor'un anlaştığı Djaniny kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Transferin hızlı ekiplerinden Trabzonspor'da hareketlilik sürüyor. Trabzonspor, Yeşil Burun Adalı futbolcu Djaniny ile anlaştı. Peki, Djaniny kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan kadrodan ayrılan isimlerin yerini genç ve potansiyeli yüksek isimlerle doldurdu. Trabzonspor, Fousseni Diabaté, Flávio, Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Marlon, Stiven Plaza, Benik Afobe, Lewis Baker'i kadrosuna kattı. Son olarak DjaninyTrabzonspor'un gündemine geldi. Bordo-mavililer Yeşil Burun Adalı yıldızla prensipte anlaştı. Peki, Djaniny kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

DJANINY KİMDİR?

21 Mart 1991 yılında Santa Cruz'da dünyaya gelen Djaniny, Santrafor pozisyonunda oynuyor. 190 cm boyu bulunan Djaniny, sağ ayağını etkili kullanıyor. Futbol yaşamına 2011-2012 sezonunda Velense'de başlayan Djaniny, 294 maçta 99 gol, 33 asist kaydetti. Al-Ahli forması giyen futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro. Djaniny 2017-2018 yılında Meksika Ligi'nde 14 gol ile gol kralı oldu.

DİĞER