01 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un anlaştığı Djaniny kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Djaniny kimdir?
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Transferin hızlı ekiplerinden 'da hareketlilik sürüyor. Trabzonspor, futbolcu ile anlaştı. Peki, Djaniny kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Transfer döneminin hızlı takımı , geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan kadrodan ayrılan isimlerin yerini genç ve potansiyeli yüksek isimlerle doldurdu. Trabzonspor, Fousseni Diabaté, Flávio, Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Marlon, Stiven Plaza, Benik Afobe, Lewis Baker'i kadrosuna kattı. Son olarak DjaninyTrabzonspor'un gündemine geldi. Bordo-mavililer yıldızla prensipte anlaştı. Peki, kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

DJANINY KİMDİR?

21 Mart 1991 yılında Santa Cruz'da dünyaya gelen Djaniny, Santrafor pozisyonunda oynuyor. 190 cm boyu bulunan Djaniny, sağ ayağını etkili kullanıyor. yaşamına 2011-2012 sezonunda Velense'de başlayan Djaniny, 294 maçta 99 gol, 33 asist kaydetti. Al-Ahli forması giyen futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro. Djaniny 2017-2018 yılında Meksika Ligi'nde 14 gol ile gol kralı oldu.

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