01 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Guilherme Göz-Göz’e yakın

Guilherme Göz-Göz’e yakın
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

Göztepe, Trabzonspor’un Brezilyalı maestrosuyla her konuda anlaştı.

Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'da sergilediği kötü performansla gözden düşen, ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Karadeniz ekibiyle de tüm pürüzleri giderdi. 29 yaşındaki orta sahanın Fırtına'dan bir miktar alacağı bulunduğu ve Göz-Göz'le imzanın an meselesi olduğu açıklandı. Bordo-mavililerde geçen sezon 14 maça çıkan sambacı, 2 gol kaydetti. Bu sezon ise 2 lig maçında oynadı.
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