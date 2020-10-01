Trabzonspor'dan Dimata bombası

Belçika basını, Trabzonspor’un Anderlecht’in forvetini istediğini yazdı. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Alexander Sörloth'un satışı sonrası harcama limiti genişleyen Trabzonspor'un Anderlecht'in forveti Landry Dimata ile ilgilendiği iddia edildi. Sacha Tavolieri imzalı haberde, Karadeniz ekibinin, Belçika temsilcisinin 23 yaşındaki oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi. Trabzonspor'un maksimum 4 milyon euro'ya kadar çıkacağı, Anderlecht'in ise bu rakamı şu aşamada düşük bulduğu kaydedildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sıkı şekilde devam ettiği vurgulandı. Fırtına'nın forvet hattında şu anda Benik Afobe, Caleb Ekuban ve Stiven Plaza bulunuyor.

Dimata; Oostende, Anderlecht ve Wolfsburg'da 88 maça çıktı. 29 defa

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