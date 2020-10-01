01 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Dimata bombası

Trabzonspor'dan Dimata bombası
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

Belçika basını, ’un ’in forvetini istediğini yazdı. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Alexander Sörloth'un satışı sonrası harcama limiti genişleyen 'un 'in forveti Landry Dimata ile ilgilendiği iddia edildi. Sacha Tavolieri imzalı haberde, Karadeniz ekibinin, Belçika temsilcisinin 23 yaşındaki oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi. Trabzonspor'un maksimum 4 milyon euro'ya kadar çıkacağı, Anderlecht'in ise bu rakamı şu aşamada düşük bulduğu kaydedildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sıkı şekilde devam ettiği vurgulandı. Fırtına'nın forvet hattında şu anda Benik Afobe, Caleb Ekuban ve Stiven Plaza bulunuyor.

Dimata; Oostende, Anderlecht ve Wolfsburg'da 88 maça çıktı. 29 defa

Umut Meraş Trabzonspor yolunda haberin devamı

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