Alpaslan'da sona doğru
Uzun süredir savunmaya takviye yapmak için uğraşan Karadeniz devi, 27 yaşındaki oyuncu için temasları sıklaştırdı. Alpaslan da Fırtına’yı istiyor.
Karadeniz temsilcisinde stoperde Edgar İe'nin yeri garanti. Ancak Trabzonspor bir türlü partnerini bulamıyor. Gaston Campi ve Hüseyin Türkmen bir türlü beklenilen seviyeye ulaşamadılar. Yurt dışından birçok isimle görüşen bordomavililer, oyuncuları imza aşamasına getirememişti. Gözünü yeniden yurt içine çeviren Karadeniz ekibi, Göztepe'nin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk için temasları sıklaştırdı. Trabzonspor uygun bir bedelle tecrübeli ismi transfer etmek için yoğun uğraş veriyor.
BAŞKANLA KONUŞTU
Kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirten Alpaslan'ın da gönlü Trabzonspor'da. 27 yaşındaki defans oyuncusunun Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüştüğü ve transferi için kolaylık istediği kaydedildi. Görüşmede Alpaslan'ın "Yeni takım, yeni heyecan. Trabzonspor'da forma giymek isterim" dediği öğrenildi. 1.86 boyundaki stoper 2018'de Elazığspor'dan Göztepe'ye geldikten sonra bir sıçrama yapmış, son dönemde ligin en değerli stoperleri arasına girmişti.
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