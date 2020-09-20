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TRABZONSPOR

Yeni transfer Afobe tek antrenmanla sahaya çıktı

Yeni transfer Afobe'den büyük fedakarlık
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'un 'in 2. haftasında Denizlispor ile oynadığı mücadelede yeni Afobe tek antrenmanla sahaya çıktı. İngiliz forvet mücadelde gösterdiği performansla taraftarların beğenisini topladı.

yolculuğu öncesi lisansları çıkarılan 'un yeni transferleri Lewis Baker ve Benik Afobe, dün sahadaki yerini aldı. Baker tek idmanla, Afobe ise takımla birlikte iki antrenmanda çalıştıktan sonra Denizlispor karşılaşmasının ilk 11'ine girdi. Eksiklerin çok olduğu 2. haftada Afobe, hücumda çalışkanlığıyla dikkat çekerken, Baker ise orta alanda pas organizasyonlarında öne çıktı. (Fotomaç)
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