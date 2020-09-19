Trabzonspor'dan 3 bomba birden! Harekete geçildi
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, Palmeiras'lı Vitor Hugo ve Midtjylland’lı Sviatchenko'yu kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Fırtına, bu iki ismi transfer etmek isterken Ngadeu Ngadjui'yi de listesine aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Yönetim daha önce mevcut kadroya göre bir stoper transfer etmeyi düşünürken, teknik ekiple yapılan değerlendirmeler sonucunda en az iki stoper alınması kararlaştırıldı. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin yaklaşık bir aydır transfer etmek istediği Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor. Bordo-mavili takıma gelmek isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun babası önceki gün kulübe giderek ayrılma taleplerini yineledi. Brezilya ekibi ise rakamsal beklentilerinin hâlâ yüksek olduğunu dile getirdi. Hugo'nun kulübü ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.
LİDER SAVUNMACI SVIATCHENKO
Savunmayı derleyip toparlaması ve liderlik etmesi için alınmak istenen diğer stoper Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko. Danimarkalı oyuncu için ekonomik olarak şartları zorlayan bordo-mavililer, futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde önemli yol aldı. Ancak iki yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu kulübüyle arada 1 milyon euro'luk fark var. Yönetimin bu transfer için son ana kadar çaba sarf edeceği öğrenilirken, 28 yaşında ve 1.85 boyundaki yıldızın takımın en çok sevilen isimlerinden birisi de olduğu ifade edildi.
KARIMI'NİN PEŞİNDE
Barcelona'nın De Jong transferinde adından söz ettiren menajer Ali Dursun, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un ilgilendiği ismi açıkladı. Dursun, bordomavili ekibin, İran Milli Takımı forması giyen merkez orta saha oyuncusu Ali Karimi'yi gündemine aldığını ifade etti. İran ekiplerinden Esteghlal forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesi biten Karimi'nin bonservisi elinde bulunuyor.
B PLANI NGADJUI
Karadeniz devi, Gent'in 29 yaşındaki Kamerunlu stoperi için pusuda. Kiralama teklifi yapılacak.
Görüşülen iki stoperde de henüz net bir aşama kaydedilmemesi nedeniyle bordomavililer alternatif isimlere de yöneldi. Gündeme gelen ilk isim de Belçika'nın Gent takımında forma giyen Ngadeu Ngadjui oldu. 29 yaşındaki Kamerunlu savunmacı için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan bordo-mavililerin, satın alma opsiyonu rakamını yüksek tutarak kulübünü ikna etmeye çalışacağı ifade edildi. Ngadjui halen devam eden Belçika liginde 6 maçta forma giydi. 24 kez Kamerun Milli Takımı'nda görev yapan 1.90 boyundaki savunmacının piyasa değeri 5 milyon euro seviyelerinde.
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