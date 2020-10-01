İdmanlar sürüyor

Bordo-mavililer, yarın Gaziantepspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, yarın Gaziantepspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Eddie Newton yönetimindeki antrenmanda daha çok taktik çalışma üzerine duruldu. Karadeniz temsilcisi bugün yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

GÖZLER ERCE'DE

Uğurcan Çakır'ın Gaziantepspor'a karşı forma giyip giyemeyeceği belirsiz. 24 yaşındaki eldiven idmanlara çıkamıyor. Teknik direktör Eddie Newton da yedeği Erce Kardeşler ile görüştü. Trabzonspor'un Gaziantepspor ile oynayacağı mücadelede Erce'nin forma giymesi bekleniyor.

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