30 Eylül 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'da Erik Sviatchenko için karar günü
Transfer sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fırtına’nın listesinde bulunan isimlerden olan 28’lik stoper Erik Sviatchenko çarşamba gününü işaret etmişti. Oyuncunun bugün net cevabını vermesi bekleniyor.
Trabzonspor, Vitor Hugo transferinde ilerleme kaydedemeyince rotasını bir kez daha Erik Sviatchenko'ya kırmıştı. Midtjylland ile 2 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcu son kararını çarşamba günü vereceğini belirtmişti. O gün geldi çattı. Bugün Midtjylland'ın Slavia Prag ile Şampiyonlar Ligi rövanş maçı var. Bu mücadelenin ardından 28 yaşındaki futbolcu, Karadeniz temsilcisine cevabını bildirecek. Bordo-mavililer, olumlu yanıt halinde Erik'i bir an önce Türkiye'ye getirerek resmi imzaları atmayı hedefliyor.
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