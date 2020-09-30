30 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Erik Sviatchenko için karar günü

Erik Sviatchenko için karar günü!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2020

Transfer sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran 'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fırtına’nın listesinde bulunan isimlerden olan 28’lik stoper Erik Sviatchenko çarşamba gününü işaret etmişti. Oyuncunun net cevabını vermesi bekleniyor.

, Vitor Hugo transferinde ilerleme kaydedemeyince rotasını bir kez daha Erik Sviatchenko'ya kırmıştı. Midtjylland ile 2 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcu son kararını çarşamba günü vereceğini belirtmişti. O gün geldi çattı. Midtjylland'ın Slavia Prag ile Şampiyonlar Ligi rövanş maçı var. Bu mücadelenin ardından 28 yaşındaki futbolcu, Karadeniz temsilcisine cevabını bildirecek. Bordo-mavililer, olumlu yanıt halinde Erik'i bir an önce Türkiye'ye getirerek resmi imzaları atmayı hedefliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da iki ayrılık! Genç futbolcular... Fırtına'da iki ayrılık! Genç futbolcular...
Ağaoğlu'dan başarı sözü! Lige damga vuracağız Ağaoğlu'dan başarı sözü! "Lige damga vuracağız"
Fırtına'ya 3 iyi 3 kötü haber! Fırtına'ya 3 iyi 3 kötü haber!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör