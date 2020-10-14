14 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Djaniny müjdesi! Lisansı çıkarıldı

Trabzonspor'a Djaniny müjdesi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

, yeni transferi Djaniny'nin lisansını çıkardı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Medipol maçında forma giyebilecek.

'un bu sezon transfer ettiği isimlerden biri olan Djaniny Tavares Semedo'nun lisansı çıkarılamamıştı.

Semedo'nun lisans sorunu çözüme kavuştu. Tecrübeli futbolcunun lisansı çıktı ve 'nin bilgi bankası ekranına yansıdı.

Teknik Direktör Eddie Newton'un görev vermesi halinde golcü futbolcu, Trabzonspor'un ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

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