Trabzonspor'a Djaniny müjdesi! Lisansı çıkarıldı

Trabzonspor, yeni transferi Djaniny'nin lisansını çıkardı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.

Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği isimlerden biri olan Djaniny Tavares Semedo'nun lisansı çıkarılamamıştı.

Semedo'nun lisans sorunu çözüme kavuştu. Tecrübeli futbolcunun lisansı çıktı ve TFF'nin bilgi bankası ekranına yansıdı.

Teknik Direktör Eddie Newton'un görev vermesi halinde golcü futbolcu, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.





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