30 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a 3 iyi 3 kötü haber!

Fırtına'ya 3 iyi 3 kötü haber!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2020

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alan bordo-mavililer 4 puan toplayabilirken, sakatlıklar peşini bırakmıyor. Karadeniz ekibine 3 iyi 3 de kötü haber geldi. İşte detaylar...

PEREIRA SEVİNCİ
Sakatlığı sebebiyle geride kalan 3 haftada kadroda yer almayan Portekizli sağ bek tamamen iyileşti. 36 yaşındaki futbolcu iki gündür çalışıyor. Her zamanki gibi hazır.

K.AHMET İYİLEŞTİ
Fırtına'nın 'joker' oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi de sakatlıktan tamamen kurtuldu. Tecrübeli oyuncu forma verilmesi durumanda Gaziantep'e karşı oynayacak durumda.

EKUBAN MÜJDESİ
Hücum hattında yokluğu hissedilen Caleb Ekuban antrenmanlara başladı. Her geçen gün daha da güçleniyor. Gaziantepspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

ÜÇ KÖTÜ HABER
Parmak'ın ağrısı var
ile oynanan maçta sakatlanaran çıkan Abdulkadir Parmak'ın kasık bölgesindeki ağrıları sürüyor. Başarılı orta saha oyuncusunun tedavisine devam ediliyor.

UĞURCAN BELİRSİZ
Başarılı eldivenin sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı tespit edildi. Uğurcan Çakır'ın tedavisine başlandı. Gaziantepspor maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz.

DIABATE HASTALANDI
Karadeniz temsilcisinin yeni transferi Fousseini Diabate hastalandığı için dünkü idmanda yer almadı. Malili kanat oyuncusu şiddetli bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için hastanede tedavi altına alındı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ali Karimi kimdir? Ali Karimi kimdir?
Fırtına'da iki ayrılık! Genç futbolcular... Fırtına'da iki ayrılık! Genç futbolcular...
Ağaoğlu'dan başarı sözü! Lige damga vuracağız Ağaoğlu'dan başarı sözü! "Lige damga vuracağız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör