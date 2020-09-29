29 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Erik Sviatchenko transferi bu hafta netleşecek

Bu hafta netleşecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden 'un listesinde bulunan isimlerden olan Erik Sviatchenko'nun durumunun bu hafta netleşeceği öğrenildi.

Hugo'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen bordo- mavililer, diğer oyunculara yöneldi. En çok istenen savunmacı, Midtjylland'ın Danimarkalı kaptanı Erik Sviatchenko. 28 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedeli 2.5 milyon euro. Midtjylland'ın yarın Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme maçından sonra durum netleşecek.

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