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TRABZONSPOR

Marcone Trabzonspor'a gelmek için kavga etti

Marcone gelmek için kavga etti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Transfer girişimlerini sürdüren Karadeniz ekibi Trabzonspor'un listesinde bulunan isimlerden olan Ivan Marcone için yapılan görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı. Oyuncunun Trabzonspor'a gelmek için yöneticilerle tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

Fırtına'nın Arjantin'in takımından almak istediği 30 yaşındaki ön libero Ivan Marcone için yapılan görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Deniz Türker, "Trabzonspor şartlarını zorlayıp Boca Juniors'a güzel bir teklif yaptı. Oyuncu ile anlaşıldı ancak Boca bir sezon evvel 7.5 milyon euro ödediği için çok yüksek bedeller talep etti. Bu paraları kimse veremez. Ayrıca Marcone, Trabzonspor'a gelmek için yöneticilerle de tartışma yaşadı" ifadelerini kullandı.

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