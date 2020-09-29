29 Eylül 2020, Salı
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Trabzonspor'da en az iki takviye daha
Transfer tescil süresinin tamamlanmasına az bir süre kala çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp yaptığı açıklamada en az iki takviye daha yapacaklarını söyledi.
Stoper ve forvet takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, en az iki, maliyetlere göre üç veya dört futbolcu daha almayı planlıyor. Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, beklentilerin farkında olduklarını ve bu nedenle uzun zamandır sürdürdükleri çalışmalarda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Alp şu ifadeleri kullandı: "İhtiyaç duyulan mevkiler zaten belli. O bölgeler için görüşmeler yapıyoruz. Kalan zamanın farkındayız ama en başından beri acele edip hata yapmamaya çalıştık. Kalan sürede en az iki transfer daha yapacağız."
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