16 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Kale 15 maçtır gole kapanmıyor!

Kale 15 maçtır gole kapanmıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

Geçen sezondan bu yana stoper sıkıntısı çeken ’un, bu durumu istatistiklere de yansıdı.

Bordo-mavililer, ligde çıktığı son 15 maçta kalesini kapatamadı. Üstelik Uğurcan gibi yıldız bir file bekçisine sahip olmasına rağmen. Nisan 2019 ile Kasım 2019 arası 16 maç üst üste kalesinde gol gören Karadeniz devi, Denizlispor sınavında da kalesini kapatamazsa en uzun gol yeme rekorunu egale edecek.
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