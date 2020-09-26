26 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Eddie Newton skordan memnun! "Doğru yoldayız"

Newton skordan memnun! Doğru yoldayız
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan Fırtına'da, teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu. Newton, "Doğru yoldayız, her hafta daha da çalışma fırsatı buldukça ve yeni arkadaşların da katılımıyla çok daha iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncularından memnun kaldığını söyleyen Newton, "Performanstan memnunum, özellikle ilk yarı iyiydi. 2. yarıda oyunun sonuna doğru performansımız düştü. Oyuna dahil olanlar da enerji kattı. Takımın genel performansından çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Yeni taktiğe alışma periyodu olduğunu vurgulayan İngiliz hoca, "Oyunculardan geçen seneden farklı bir sistem istiyoruz, buna alışmak kolay olmayacak ama her hafta daha iyiye gittiklerini görüyorum. Doğru yoldayız, her hafta daha da çalışma fırsatı buldukça ve yeni arkadaşların da katılımıyla çok daha iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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