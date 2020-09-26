26 Eylül 2020, Cumartesi
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Eddie Newton skordan memnun! "Doğru yoldayız"
Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan Fırtına'da, teknik direktör Eddie Newton maçın ardından açıklamalarda bulundu. Newton, "Doğru yoldayız, her hafta daha da çalışma fırsatı buldukça ve yeni arkadaşların da katılımıyla çok daha iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.
Oyuncularından memnun kaldığını söyleyen Newton, "Performanstan memnunum, özellikle ilk yarı iyiydi. 2. yarıda oyunun sonuna doğru performansımız düştü. Oyuna dahil olanlar da enerji kattı. Takımın genel performansından çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.
Yeni taktiğe alışma periyodu olduğunu vurgulayan İngiliz hoca, "Oyunculardan geçen seneden farklı bir sistem istiyoruz, buna alışmak kolay olmayacak ama her hafta daha iyiye gittiklerini görüyorum. Doğru yoldayız, her hafta daha da çalışma fırsatı buldukça ve yeni arkadaşların da katılımıyla çok daha iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.
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