25 Eylül 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Fousseni Diabate sağlık kontrollerinden geçti

Diabate sağlık kontrolünden geçti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

Kanat bölgesine yapmak isteyen , 'den 'yi kadrosuna katarak bu bölgeyi güçlendirmişti. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz , Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

, 24 yaşındaki Malili futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fırtına transferi resmen açıkladı! 3+1 yıllık imza haberin devamı

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